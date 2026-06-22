Más de 400 presos representan en Perú gran obra de teatro inspirada en 'Olimpiadas incas'

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó este lunes en un comunicado que esta obra teatral representa antiguas ceremonias del imperio inca del Tahuantinsuyo y pruebas de clasificación militar (una especie de 'Olimpiadas incas') para seleccionar a los guerreros.

Para su puesta en escena los reclusos tuvieron más de dos meses de preparación ininterrumpida mediante ensayos, entrenamiento físico y formación en disciplina artística, con la participación de profesionales de las áreas de Seguridad y Tratamiento de las prisiones de hombres y mujeres de Cusco.

La pieza recorre distintos momentos de la tradición incaica: la ceremonia de iniciación, el ingreso del Inca y su séquito imperial, las Danzas de los Cuatro Suyos (las cuatro regiones del imperio inca) y el ritual ceremonial.

También competencias de destreza y resistencia —carreras de velocidad, competencias de fuerza con soga, formación de torres humanas y el paso por aros de fuego—, el acto guerrero y la ceremonia de condecoración.

Los participantes lucieron vestimentas inspiradas en la cultura inca confeccionadas en los talleres productivos del propio establecimiento penitenciario.

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"Esa energía que trae Cusco se ve alimentada de la energía de los internos e internas que apuestan y que se sienten orgullosos de lo que representa nuestro país, nuestra cultura y lo que representó este gran imperio para toda la humanidad", señaló en la información difundida el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez.

El ministro reconoció la labor del director Ernesto Miranda Concha, quien en el 2015 presentó por primera vez este proyecto y hoy continúa siendo su líder y coreógrafo.

El Ministerio, por su parte, destacó que el evento tiene sus raíces en el año 2010, cuando la cárcel de Cusco comenzó a celebrarlo en el marco del Inti Raymi y, desde entonces, el proyecto ha crecido de manera sostenida en escala y ambición artística.

Cabe mencionar que la obra 'Llactaman Kutiriq Raymi' cuenta este año con el apoyo de la Empresa Municipal de Festejos y Promoción Turística del Cusco (Emufec), integrándose a las actividades oficiales de las celebraciones jubilares de la ciudad.