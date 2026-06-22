Nigel Farage, líder de Reform UK, pide elecciones generales en el Reino Unido

Farage escribió en su cuenta de la red social X que su formación está preparada para conseguir un "cambio radical" en el Reino Unido.

"Si el Partido Laborista cree que puede meter a otro político profesional en el número 10 de Downing Street, está muy equivocado", dijo el líder de Reform UK, primero en los sondeos sobre intención de voto.

Reform UK fue la formación más votada en las elecciones locales inglesas y regionales en Escocia y Gales celebradas el pasado 7 de mayo, en las que el laborismo de Starmer sufrió un duro varapalo.

Ante su residencia oficial de Downing Street, Starmer anunció este lunes su dimisión como líder del Partido Laborista y primer ministro británico, tras reconocer que había perdido el apoyo de su grupo parlamentario.

Agregó que comunicó su decisión al rey Carlos III, jefe del estado británico, y que hará todo lo posible por conseguir una transición "ordenada" de Gobierno.

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Starmer indicó que ha pedido al Comité Nacional Ejecutivo del Partido Laborista que establezca un calendario para la presentación de candidaturas a la sucesión para el próximo 9 de julio, proceso que quedará completado antes del receso parlamentario de verano, a finales del próximo mes.