Zelenski a Starmer tras su dimisión: “Siempre serás bienvenido en Ucrania”

“Keir, siempre serás bienvenido en Ucrania”, escribió en sus redes sociales Zelenski tras presentar su dimisión Starmer ante la falta de apoyo en las filas de su propio partido.

“Keir, gracias por toda nuestra cooperación, por tu apoyo, y por las decisiones conjuntas que han ayudado a hacer más fuertes a nuestra Europa y a nuestra protección de la vida”, escribió el presidente ucraniano.

Zelenski dijo también en su mensaje que el Reino Unido es uno de los países del mundo que más ha ayudado a Ucrania. “Aquí en Ucrania valoramos profundamente al Reino Unido, y cada reunión y cada conversación que hemos tenido siempre ha estado llena de sustancia real”, dijo el líder de Kiev dirigiéndose a Starmer.

Según el Instituto de Kiel, que lleva la cuenta de la ayuda que cada país ofrece a Ucrania, Reino Unido ocupa el tercer puesto en la lista de mayores contribuyentes al esfuerzo de guerra de Kiev en términos absolutos con cerca de 21.300 millones de euros destinados a apoyar a los ucranianos en materia de defensa, ayuda humanitaria y financiera.

Bajo el Gobierno de Starmer, Reino Unido ha aprobado numerosos paquetes de ayuda a Ucrania, entre los que destaca el anunciado este mismo mes por valor de 752 millones de libras, más de 869 millones de euros al cambio actual, que permitirá hacer llegar al Ejército ucraniano 150.000 drones y más de 350 misiles de defensa aérea y radares hasta final de este año.

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Starmer fue además, junto al presidente francés, Emmanuel Macron, y al canciller alemán, Friedrich Merz, un apoyo constante de Zelenski, especialmente a la hora de hacer de contrapeso a las exigencias del presidente de EE.UU., Donald Trump, a Kiev para que cediera a las condiciones que exige el Kremlin para poner fin a la guerra.