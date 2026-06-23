AI condena la deportación de Uganda de la abogada y exministra keniana Martha Karua

Karua, integrante del equipo legal de Besigye, fue detenida este lunes en el aeropuerto internacional de Entebbe, a unos 35 kilómetros de la capital ugandesa, Kampala, y permaneció retenida e incomunicada antes de ser deportada a Kenia, denunció la organización pro derechos humanos en un comunicado.

"La detención y posterior deportación de Martha Karua son ilegales e indignantes", afirmó el director regional de AI para África Oriental y Austral, Tigere Chagutah.

Según la organización, la medida constituye "una flagrante violación" del Tratado de la Comunidad de África Oriental y representa además "un intento descarado de suprimir la observación del juicio", que consideró fundamental para garantizar la transparencia de los procesos judiciales.

Karua viajó a Uganda para asistir a una audiencia relacionada con la solicitud de libertad bajo fianza del abogado Erias Lukwago, principal defensor de Besigye, quien fue detenido el pasado 15 de junio y posteriormente acusado de "delitos relacionados con traición".

Amnistía subrayó que la exministra no recibió ninguna explicación sobre los motivos de su arresto y denunció que las autoridades le confiscaron sus teléfonos móviles.

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La organización vinculó este incidente con la reciente detención de Lukwago y con otros episodios que forman parte de "un patrón prolongado y preocupante de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos" contra miembros del equipo jurídico de Besigye.

"Amnistía Internacional recuerda a las autoridades ugandesas que Kizza Besigye tiene derecho a representación legal", señaló Chagutah.

La ONG reiteró, asimismo, su petición para que sean puestos en libertad tanto Lukwago como Besigye, quien permanece detenido desde noviembre de 2024.

El opositor desapareció entonces en circunstancias controvertidas en Nairobi y reapareció días después ante un tribunal militar de Kampala acusado de delitos relacionados con la seguridad del Estado y la posesión ilegal de armas.

Médico, excoronel del Ejército y antiguo aliado del presidente ugandés, Yoweri Museveni, Besigye se ha presentado en cuatro ocasiones a las elecciones presidenciales y es una de las figuras más emblemáticas de la oposición ugandesa.