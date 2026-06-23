La nueva versión de 'The Blair Witch Project' llegará a las salas de cine en 2027

La cinta, que todavía no cuenta con nombre oficial, será dirigida por Dylan Clark, que ha trabajado en cortometrajes como 'Home Movies' o 'Transfigure'. Tampoco se han dado detalles de la trama, ni del elenco.

Los protagonistas de la película original, Joshua Leonard y Michael C. Williams, así como los directores de dicho proyecto, Eduardo Sánchez, Daniel Myrick y Gregg Hale, serán los productores ejecutivos de esta producción, informó The Hollywood Reporter.

La producción se había anunciado en la CinemaCon de 2024, en donde Lionsgate y Blumhouse resaltaron su intención de reinventar los clásicos de terror con una nueva visión para las nuevas generaciones.

El filme relata la historia de tres estudiantes de cine que se adentran en los bosques de Maryland en 1994 para filmar un documental sobre el mito de una mujer acusada de brujería en el siglo XVIII, pero en su trayecto comienzan a experimentar fenómenos aterradores que quedan documentados en sus cámaras de mano.

Los creadores además fueron pioneros en el marketing viral en internet, al crear páginas web y foros falsos alrededor del tema para crear una leyenda urbana creíble.

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La cinta fue un éxito en taquilla, pese a su corto presupuesto de 35.000 dólares, recaudó más de 248 millones de dólares a nivel mundial.