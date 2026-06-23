Uganda confirma un nuevo caso de ébola y eleva a 20 el total, incluidas dos muertes

Según informa del Ministerio de Salud en su página web, cinco de los casos se consideran locales y los otros quince importados de la RDC ( incluidos los dos fallecimientos).

Asimismo, cuatro personas permanecen ingresadas y catorce han logrado recuperarse de la enfermedad.

Hace casi veinte días que Uganda no registraba nuevas infecciones, tras notificar por última vez nuevos contagios el 5 de junio, mientras el virus avanza y provoca decenas de casos nuevos casi a diario en la RDC.

Así, en su último boletín, difundido la noche del lunes, el Ministerio de Comunicación y Medios congoleño elevó a 1.048 los casos confirmados, incluyendo 267 muertos, lo que supone una letalidad del 25,5 %.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como al territorio ugandés.

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La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote y calificó la epidemia el 17 de mayo pasado como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

Se trata de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada hasta la fecha.

El actual brote tan solo está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios; y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.