Alemania considera victoria de De la Espriella como preliminar, pero no ve irregularidades

Un portavoz del Ministerio de Exteriores alemán, Martin Giese, afirmó que Colombia es para el país centroeuropeo un "socio importante" en América Latina y recordó que el jefe de la diplomacia germana, Johann Wadephul, lo visitó el pasado noviembre.

"Queremos trabajar bien y de forma estrecha con Colombia, independientemente de quién haya ganado las elecciones", remarcó.

Giese señaló que los observadores internacionales que estuvieron presentes en los comicios "no detectaron ningún tipo de irregularidades".

"Pero que yo sepa el resultado final todavía no se conoce", apostilló, e instó a "no adelantarse" a los acontecimientos.

De la Espriella todavía no es presidente, "por lo que juzgaremos el programa de Gobierno cuando sepamos cuál es el programa de Gobierno, es decir, cuando se haya producido la investidura", afirmó.

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Giese y el portavoz adjunto de la Cancillería, Steffen Meyer, dieron a entender que es por esta circunstancia que el jefe de Gobierno alemán, Friedrich Merz, todavía no ha llamado a De la Espriella para felicitarle.

Colombia sigue esperando los resultados definitivos de las elecciones presidenciales del domingo en las que, según el conteo provisional, ganó por un estrecho margen el ultraderechista, que obtuvo 12,9 millones de votos (49,66 %) frente a los 12,7 millones (48,7 %) del candidato izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el actual partido gobernante.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, planteó este martes la tesis de que las elecciones deberían ser anuladas por la "injerencia" de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Las elecciones en Colombia deberían ser nulas por injerencia (sic) extranjera según nuestra constitución y el derecho internacional con confesión pública y expresa del presidente de los EEUU", señaló Petro en un mensaje en la red social X.