Alemania crea comisión de cooperación presidida por expresidenta costarricence Chinchilla

El portavoz adjunto del Ejecutivo alemán, Steffen Meyer, explicó que el otro copresidente será el excanciller germano Olaf Scholz.

Además de realizar propuestas para fortalecer la relación en términos de políticas del desarrollo con los países del 'Sur Global', la comisión debe desempeñar un papel clave en la elaboración de soluciones comunes para los retos globales a los que se enfrenta la agenda del desarrollo, señaló.

"La Agenda 2030 de Naciones Unidas desempeña un papel central como documento internacional de referencia", indicó el portavoz, que señaló que también se elaborarán recomendaciones para un marco que vaya más allá de esa fecha.

La comisión trabajará de forma independiente y estará formada por 20 miembros, elegidos entre representantes de la política, la ciencia, la economía privada, los sindicatos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales del 'Sur Global' y del 'Norte Global'.