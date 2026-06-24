Autoridad electoral rusa autoriza voto online en 33 regiones durante elecciones septiembre

Según el diario Védomosti, en las regiones, cuyos habitantes podrán votar en línea, viven cerca de 50 millones de electores.

Todas las regiones, cuyas solicitudes fueron aprobadas, ya tienen experiencia en la organización de votaciones electrónicas.

En la autoridad electoral explicaron, que la celebración de elecciones digitalizadas en un tercio de las regiones del país va en línea con la intención de la CEC de familiarizar a la población con esa nueva forma de ejercer el derecho ciudadano.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó este miércoles los rumores sobre un posible aplazamiento de las elecciones de septiembre.

Medios independientes rusos, como el portal Meduza, escribieron previamente que esta opción es barajada por funcionarios debido al aumento de los ataques ucranianos y el descontento de la población con las restricciones impuestas por las autoridades.

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Las elecciones tendrán lugar además en medio de la incertidumbre acerca de la campaña militar rusa en Ucrania.

Por ese motivo, el oficialismo ha sufrido un desplome en las encuestas de opinión en los últimos meses, con lo que el partido del Kremlin, Rusia Unida, tendrá difícil renovar la mayoría constitucional.

Además del recurso administrativo, las autoridades tendrán que impedir que la oposición más acérrima a la guerra participe en los comicios, lo que reduciría al mínimo la participación electoral y beneficiaría al partido del Kremlin, según los expertos.