Bélgica investiga si un buque que pasó por Amberes en mayo llevaba un artefacto explosivo

El SGRS, el servicio de inteligencia militar de Bélgica, considera "probable" la presencia de un objeto sospechoso, tras haber llevado a cabo un análisis exhaustivo de las imágenes disponibles, informó este miércoles la radiotelevisión francófona belga RTBF.

El mismo servicio indicó que no puede confirmar si el objeto es un artefacto explosivo ni determinar en qué momento de la travesía pudo haber sido colocado.

El caso ha reactivado diversas hipótesis, que van desde una operación de desinformación rusa hasta un posible intento de sabotaje vinculado a la guerra en Ucrania, señaló la RTBF.

Rusia había afirmado haber descubierto minas magnéticas en el casco del barco a su llegada al puerto de Ust-Luga, al oeste de San Petersburgo, el pasado 20 de mayo.

Sin embargo, el ministro belga de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, consideró en un primer momento poco probable esta hipótesis.

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"Las imágenes muestran que el buque zarpó de Amberes sin que se apreciara ningún objeto de ese tipo, lo que indica que, muy probablemente, no estaba presente durante su escala en Bélgica", declaró entonces el gabinete del ministro, recordó la agencia Belga.

Una nota de los servicios de inteligencia belga indica no obstante que un objeto estaba "probablemente fijado" al casco del barco cuando salió de Amberes.

Los servicios de inteligencia e investigación rusos afirman que, durante una inspección de la sección sumergida del casco, "buzos descubrieron minas navales magnéticas fabricadas en un país miembro de la OTAN", afirmaciones que se basan en videos y fotografías cuya autenticidad no se ha podido verificar de forma independiente.