Bosnia protesta a Israel por omitir su bandera durante visita de representante serbobosnia

El ministro de Exteriores, Elvedin Konakovic, señaló en un comunicado que durante la reciente visita oficial de Zeljka Cvijanovic, la representante serbia, no se exhibió "el único símbolo estatal de Bosnia-Herzegovina reconocido internacionalmente".

Bosnia-Herzegovina está conformada por la República Srpska de los serbios y el ente común de croatas y musulmanes, y en la Presidencia estatal hay un representante de cada una de las tres comunidades.

Durante la visita oficial sólo se mostró la bandera de la República Srpska, lo que para el ministro supone "una falta de respeto a la soberanía, el orden constitucional y los símbolos internacionalmente reconocidos de Bosnia- Herzegovina".

El responsable de Exteriores recordó que Cvijanović es miembro del partido del líder serbobosnio prorruso Milorad Dodik, que amenaza desde hace años con la secesión de la República Srpska del resto del país.

Cvijanović se reunió durante su visita del pasado día 22 con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y con el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

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En declaraciones a la televisión pública serbobosnia RTRS, Cvijanovic expresó gran satisfacción porque Israel "está dispuesto siempre a defender los intereses de la República Srpska".