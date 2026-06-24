Bukele ofrece ayuda a Venezuela y dice que rescatistas están listos para viajar a Caracas

"En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería", publicó Bukele en X, misma red social en la que hace un poco más de una hora se solidarizó con el país sudamericano.

El mandatario aseguró que "300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas".

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en una zona del centro del país causaron daños materiales aún sin cuantificar y de los que no se ha reportado por ahora una cifra de heridos o fallecidos.

Los movimientos causaron grandes afectaciones en Caracas, donde han colapsado edificios mientras otros han sufrido distintos daños materiales, según constató EFE.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado por sufrir graves daños por dos terremotos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.