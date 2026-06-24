Controlado un incendio forestal en el sur de Portugal con cuatro bomberos heridos leves

El fuego, que se originó durante la mañana del martes en una zona rural situada a unos 90 kilómetros de la frontera con España, fue dado por dominado alrededor de las 04:00 hora local (03:00 GMT), aunque durante la jornada continúan las labores de vigilancia y consolidación para evitar posibles reactivaciones.

Según el balance divulgado por las autoridades, cuatro bomberos resultaron heridos leves durante las operaciones de combate a las llamas. Dos de ellos fueron trasladados a un centro hospitalario por lesiones que no revestían gravedad.

Durante la jornada del martes, casi 200 bomberos, junto a 61 medios terrestres y ocho aéreos, trabajaron en la extinción del incendio, que avanzó con intensidad favorecido por el viento y la compleja orografía del terreno, explicó entonces a EFE una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC).

Las llamas afectaron una zona con residencias dispersas y algunas personas tuvieron que permanecer confinadas en sus viviendas como medida de precaución, aunque las autoridades no ordenaron evacuaciones.

Portugal atraviesa además una ola de calor que está dejando temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados en varias regiones del país.

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Este miércoles, numerosos municipios del Algarve y de otras zonas del territorio continental continúan bajo riesgo máximo o muy elevado de incendio forestal, de acuerdo con el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).