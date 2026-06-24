Convoyes de ultraortodoxos contra el reclutamiento militar bloquean carreteras en Israel

Los más de 100 vehículos de los religiosos lograron detener hasta 50 minutos el tráfico en la autopista que accede a Jerusalén, que se reanudó a la llegada de la Policía, como parte de una protesta que se extendió a otros puntos del país y que concluyó a unas cuatro horas de su inicio, informó el diario Yedioth Ahronoth.

La manifestación consistió en la partida de convoys de ultraortodoxos de 19 localidades en distintos puntos de Israel hacia la prisión de Beit Lid, en el centro del país, desde las 16.00 hora local (13.00 GMT). El final de la ruta se sitúa en esta cárcel como protesta contra el arresto de ultraortodoxos por su negativa a acudir a filas.

"No hay camino sin el camino de la torá. Seguimos el camino de nuestros ancestros y no abandonaremos nuestra fe", se leía en las pegatinas de muchos de los vehículos de los manifestantes.

Según Yedioth Ahronoth, aunque las protestas concluyeron sin grandes enfrentamientos sí se registraron incidentes en ciudades como Arad (sur), entre religiosos y laicos, o Kiryat Ono (centro), donde un judío ultraortodoxo atacó un autobús con un cinturón.

La organización denunció también que un hombre apuntó con un arma a manifestantes en la autopista 1 (que une Jerusalén y Tel Aviv), informó este periódico.

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"Es inaceptable que alguien que estudia la torá sea arrestado como el peor de los criminales", afirmó el líder del partido Judaísmo Unido de la Torá, Yitzchak Goldnopf, a Haaretz.

Las manifestaciones de ultraortodoxos contra el reclutamiento se han intensificado en las últimas semanas tras la detención por la Policía Militar de 19 estudiantes de escuela talmúdica que trataron de invadir la vivienda del vicepresidente del Tribunal Supremo como parte de una protesta.

Históricamente, los judíos ultraortodoxos disfrutaban de una exención del servicio militar obligatorio a la que el Supremo puso fin en junio de 2024.

Desde entonces, los partidos ultraortodoxos presionan al primer ministro, Benjamín Netanyahu, para que apruebe una norma que garantice esta evasión, si bien buena parte de la sociedad y la oposición exigen que toda la población esté sujeta en igualdad de condiciones a participar en el servicio militar obligatorio.