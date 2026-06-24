De la Espriella ve como "positivo" que Cepeda reconozca su derrota en comicios colombianos

El equipo de De la Espriella señaló -en un comunicado- que "es positivo que el excandidato Iván Cepeda reconozca la derrota de su proyecto político y la decisión soberana adoptada por los colombianos el pasado 21 de junio".

"El presidente electo, Abelardo De La Espriella, tomó nota de su mensaje, incluyendo los señalamientos formulados y las propuestas planteadas en el marco de ese pronunciamiento", agregó la información.

Cepeda reconoció el triunfo del ultraderechista, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,78 %) y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia, y dijo que tomó esa decisión "como un acto de responsabilidad democrática", además de afirmar que busca contribuir "a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos".

"Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública", expresó Cepeda.

Al respecto, De la Espriella, según señaló el comunicado de su equipo, "gobernará en beneficio de todos los colombianos, sin distinción alguna y sin importar por quién hayan votado".

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"Su propósito es trabajar por la unidad nacional, con el pueblo y para el pueblo. La campaña electoral ha terminado. Es momento de unir esfuerzos alrededor de los grandes desafíos del país. Los verdaderos enemigos de Colombia son la delincuencia, la corrupción y todas aquellas estructuras que durante los últimos años debilitaron la seguridad, la institucionalidad y la confianza de los ciudadanos", añadió la información.

La aceptación de los resultados por parte del candidato de izquierda se produce tres días después de la segunda vuelta presidencial y contribuye a despejar las dudas sobre el desenlace de unos comicios marcados por la estrechez del resultado entre los dos aspirantes.