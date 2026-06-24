Detienen a un hijo del fallecido cantante colombiano Diomedes Díaz por presunto secuestro

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, seis personas fueron capturadas en el operativo por su presunta participación en delitos como extorsión, secuestro simple y tortura relacionados con cobros violentos de deudas.

Las capturas se produjeron tras varios meses de investigación, iniciada a raíz de una denuncia presentada a finales de 2025 por una persona que afirmó haber sido secuestrada y torturada durante dos días por no pagar a tiempo las cuotas de un préstamo ilegal.

Los detenidos, entre quienes también se encuentran Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez y Stiven Rafael Bolaño de La Hoz, fueron trasladados inicialmente a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía Seccional Atlántico y posteriormente a las instalaciones del Gaula de la Policía en Barranquilla.

Está previsto que en las próximas horas se lleven a cabo las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías.

Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz y la médica Betsy Liliana González, había mantenido un perfil relativamente bajo en los medios de comunicación, aunque era activo en redes sociales junto a su esposa, Maylin Henao, y otros miembros de su familia.

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Diomedes Díaz, conocido como El Cacique de La Junta, falleció en 2013 y es considerado una de las figuras más emblemáticas de la música vallenata en Colombia.