Dinamarca espera que negociaciones con EE.UU. sobre Groenlandia terminen a final de año

Rasmussen afirmó en una entrevista con el diario Politiken que todavía son necesarias "unas cuantas reuniones más" de ese grupo -que incluye representantes daneses, estadounidenses y groenlandeses- para presentar una propuesta de acuerdo sobre esa isla que ha suscitado el interés del presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Los diplomáticos de alto nivel con los que nos reunimos son gente que ocupa un lugar central, también cerca de Trump", apuntó Rasmussen al ser preguntado por si el presidente estadounidense aceptaría una hipotética propuesta.

El titular de Exteriores danés resaltó que la cúpula de la administración estadounidense está al corriente de las negociaciones y que da por supuesto que los negociadores han recibido un mandato para alcanzar un acuerdo.

La reiterada insistencia en el último año de Trump de que su país necesita anexionarse Groenlandia por motivos de seguridad nacional situó al reino danés bajo una presión inusitada.

La tensión se rebajó a raíz del anuncio, a finales de febrero, de un preacuerdo con la OTAN para reforzar la seguridad en el Ártico y el inicio de las reuniones del grupo de trabajo de alto nivel consensuado entre las tres partes.

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Ese grupo ha mantenido varias reuniones, cuyo contenido no ha trascendido, aunque medios anglosajones han apuntado que Estados Unidos podría abrir más bases militares en la isla, en virtud de un acuerdo de defensa firmado hace varias décadas con Dinamarca.

Tanto Dinamarca como Groenlandia han insistido en que las negociaciones no pueden cruzar las "líneas rojas" sobre la soberanía, la integridad y el derecho a la autodeterminación de Groenlandia.