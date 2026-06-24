Edmundo González afirma que Venezuela no tiene la capacidad de respuesta que "merece"

En un mensaje publicado en la red social X, González Urrutia señaló que, tras horas después de los sismos, aún había "poca información" sobre sus consecuencias y sostuvo que el país no cuenta con la capacidad de respuesta que "Venezuela merece".

El opositor aseguró que "los equipos de rescate, el sistema de salud y la infraestructura de comunicaciones" llegan a esta tragedia "destruidos" y afirmó que esta situación evidencia el deterioro de los servicios públicos.

"Venezuela va a necesitar apoyo internacional. Y lo va a necesitar porque su propio Estado la ha abandonado", escribió González Urrutia en la red social.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles el estado de emergencia luego de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en una zona del centro del país que causaron daños materiales aún sin cuantificar y de los que no se ha reportado por ahora una cifra de heridos o fallecidos.

"Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución", indicó Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

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Igualmente, dijo que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos, sin precisar una cifra.

La mandataria señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como afectaciones en sectores de los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, por lo que pidió mantener la unidad y la calma a los ciudadanos.

Asimismo, indicó que hubo afectaciones en el servicio eléctrico, de agua y en aquellos edificios con daños hubo cortes en el servicio de gas doméstico.