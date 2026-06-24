EE.UU. dice ante la OEA que Cuba "no tiene otra opción" que emprender reformas inmediatas

Durante su intervención en el foro anual celebrado en Ciudad de Panamá, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, sostuvo que el aparato castrista lleva 67 años en el poder sin elecciones libres, y aseguró que el sistema político de La Habana está "colapsando" y que la isla debe cambiar su modelo de Gobierno.

"No tiene otra opción", añadió.

Landau insistió en que Cuba, que rechaza participar actualmente en la OEA, es un "Estado fallido" y denunció lo que calificó como una "larga historia de socavar las instituciones democráticas y fomentar la agitación civil" en la región.

Desde enero, la Administración del presidente, Donald Trump, ha aumentado la presión sobre Cuba con un bloqueo petrolero que ha agravado la crisis económica endémica del país y ha amenazado con tomar el control de la nación caribeña.

Por otra parte, Landau destacó avances en Haití, donde valoró el respaldo de la OEA a la transición hacia la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

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Aun así, advirtió de que el trabajo "está lejos de completarse" y pidió más financiación, equipos y personal internacional.

"No se puede permitir que Haití vuelva al caos porque declaremos la victoria demasiado pronto", declaró.

El subsecretario también expresó preocupación por la situación en Bolivia y denunció actos de violencia desde la victoria electoral del año pasado del presidente Rodrigo Paz.

"Insto a cada Estado miembro en esta sala a atender los llamados de Bolivia a una acción significativa en apoyo del gobierno elegido, los procesos democráticos pacíficos y el orden constitucional", apostilló.

El representante estadounidense reconoció algunos avances de la OEA, pero pidió reformas más profundas, especialmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reclamando "más acción y menos deriva ideológica".

Landau reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la organización, aunque insistió, como ya hizo durante la asamblea pasada, en que hay que centrarse en producir resultados concretos y no solo en convocar reuniones y dar declaraciones.

El año pasado, el alto funcionario puso en tela de juicio la relevancia de la OEA alegando su “fracaso” para abordar la crisis política en Venezuela y Haití.

"Les pedí que me ayudaran a demostrarle a nuestro presidente y a nuestro pueblo que nuestra sustancial inversión en esta organización vale la pena. Así que veamos", señaló en esta ocasión.