Ejército israelí mata a un palestino en su casa de Cisjordania y retiene el cadáver

"Mohamed Nazim Ezzat Zayed, de 29 años, fue abatido a tiros por las fuerzas de ocupación en la localidad de Al Yaamún, al oeste de Yenín, y su cadáver sigue retenido", comunicó el Ministerio palestino de Sanidad.

"El ejército de ocupación ha rodeado la vivienda del mártir en Al Yaamún y lo ha asesinado dentro de la casa. Nos han comunicado que tienen su cadáver en su poder", explicó a EFE Emad Kararka, portavoz de la Autoridad General de Asuntos Civiles de Palestina, el organismo de la Autoridad Palestina que gestiona las relaciones administrativas y civiles con Israel.

Según Wafa, las fuerzas pertenecían a una unidad de 'mistaarvim', agentes encubiertos que se hacen pasar por árabes palestinos para llevar a cabo sus operaciones.

El Ejército israelí no respondió inmediatamente a la consulta de EFE.