Ejército israelí mata en Cisjordania a un palestino en su casa acusado de tráfico de armas

"Mohamed Nazim Ezzat Zayed, de 29 años, fue abatido a tiros por las fuerzas de ocupación en la localidad de Al Yamun, al oeste de Yenín, y su cadáver sigue retenido", comunicó el Ministerio de Sanidad palestino.

"El ejército de ocupación ha rodeado la vivienda del mártir en Al Yamun y lo ha asesinado dentro de la casa. Nos han comunicado que tienen su cadáver en su poder", explicó a EFE Emad Kararka, portavoz de la Autoridad General de Asuntos Civiles de Palestina, el organismo de la Autoridad Palestina que gestiona las relaciones administrativas y civiles con Israel.

En un comunicado posterior, el Ejército de Israel confirmó que Mohamed Zayed, objetivo de una operación "antiterrorista" en Al Yamun, había sido abatido.

"Mohamed Zayed, residente de Al Yamun, operaba como traficante de armas. Suministró armas a terroristas que perpetraron un tiroteo en 2025 en el que dos soldados fueron heridos de gravedad", recoge el comunicado emitido conjuntamente por las fuerzas armadas y la agencia de inteligencia interior israelí, el Shin Bet.

Los cuerpos de seguridad aseguraron que Zayed se había escondido en varias viviendas de la zona y que las fuerzas consideraban que estaba armado.

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"Durante el intento de detención, trató de atacar a los soldados y fue eliminado en el lugar", sentencia el comunicado.

Según Wafa, las fuerzas pertenecían a una unidad de 'mistaarvim', agentes encubiertos que se hacen pasar por palestinos para llevar a cabo sus operaciones.