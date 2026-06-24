El Constitucional checo decide que el Presidente debe participar en la cumbre de la OTAN

La participación del máximo mandatario en las cumbres de la Alianza Atlántica es "una praxis habitual" y "de momento, es necesario respetar esta práxis", ha explicado sobre las razones de su medida cautelar el Constitucional en un comunicado, a la espera de un fallo definitivo sobre competencias que podría demorarse meses.

"La medida cautelar del tribunal no prejuzga el resultado del procedimiento sobre la cuestión de las competencias", aseveró el presidente del tribunal, Josef Baxa.

Pavel recurrió al Constitucional después de que Babis anunciara, en rueda de prensa tras el consejo de ministro del lunes, que no contaba con él para la Cumbre de Ankara, en un nuevo episodio de tensión entre la Presidencia y el Ejecutivo.

Babis justificó entonces su decisión por "motivos pragmáticos", aunque eso equivalía a contravenir, de manera inédita, una práctica habitual desde que el país entró en la OTAN en 1999.

Pavel, un europeísta de corte liberal, ha tenido varios desencuentros con Babis desde su llegada al poder en otoño de 2025 al frente de una coalición de populistas, ultranacionalistas y eurocríticos.

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Babis calificó este miércoles de "ridículo" el comportamiento de Pavel sobre este contencioso y afeó la actitud del presidente esgrimiendo que se trata de una estrategia electoral.

"Entiendo que está haciendo campaña para ser reelegido, eso no mejorará las relaciones", señaló el líder populista en un debate en el medio Blesk.cz.

En la cumbre del 7 y 8 de julio en Ankara, Babis deberá explicar, entre otras cosas, por qué no cumple República Checa con el umbral de gasto militar del 2 % de PIB, algo que también critica el jefe del Estado.

Pavel se felicitó por la medida cautelar, que "garantiza la continuidad de la representación de la República Checa en la cumbre de la OTAN".

El presidente checo, un firme aliado de Ucrania, criticó en su momento que el gobierno de Babis dejara de entregar a este país donaciones de material bélico.

La oposición parlamentaria al unísono considera que la decisión de del alto tribunal es un paso acertado y que debe respetarse.