El exembajador de EE.UU. Solomont recibe una alta condecoración de España en Washington

Solomont, decano emérito del Jonathan M. Tisch College of Civic Life de la Universidad de Tufts, que desempeñó su mandato como embajador bajo la Administración de Barack Obama entre 2009 y 2013, recibió la alta condecoración en grado de Comendador.

"Agradezco la oportunidad de haber contribuido a que nuestros dos países sean un poco más seguros y prósperos. Este premio reconoce tanto el servicio como la amistad: la estrecha amistad entre Estados Unidos y España, que me he esforzado por profundizar y fortalecer durante mi mandato como embajador y en los años posteriores", declaró tras el anuncio del reconocimiento.

La embajadora de España, Ángeles Moreno Bau, fue la encargada de entregar la condecoración, creada en 1815. La distinción ha recaído en numerosos jefes de Estado y diplomáticos de países como Francia, Alemania, Japón, Colombia y Chile.

Solomont se suma a otros estadounidenses que han recibido anteriormente este honor, como la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; los senadores Chris Dodd y Tim Kaine; o los congresistas Joaquín Castro y Joe Kennedy III.

"Me siento profundamente honrado de recibir este premio de una nación a la que he llegado a amar profundamente", manifestó.

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Destacado miembro del Partido Demócrata, realizó su primer viaje a España en la década de 1970 gracias a una beca de posgrado. Cuando ejerció el cargo de embajador, también fue reconocido, junto con su esposa, Susan Lewis Solomont, por promover "los valores del voluntariado y el servicio a la ciudadanía en toda España".

Ha presidido el Consejo Nacional de J Street, una organización proisraelí, propaz y prodemocracia que promueve la solución de dos Estados para el conflicto israelí-palestino, y actualmente preside la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, cuya misión es fomentar el comercio y la inversión entre ambos países en Estados Unidos.