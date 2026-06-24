El IBEX cae un 0,45 % y pierde el nivel de los 19.400 por las dudas sobre las tecnológicas

Al cierre de las negociaciones, el principal selectivo nacional, el IBEX 35, perdió 87 puntos, equivalentes a ese 0,45 %, y cerró la jornada bursátil en los 19.389,5 puntos. En el acumulado de lo que va de año, el índice registra un avance del 12,03 %.

Pese a haber abierto con una ligera subida del 0,03 %, el selectivo se tornó al rojo en los primeros minutos para situarse en el entorno de los 19.400 puntos, aunque hacia las 15:45 horas (13:45 GMT) fijó su mínimo intradía en los 19.314,5 puntos. Tras superar ese nivel, el índice recuperó su rango anterior de cotización para finalmente cerrar por debajo de los 19.400 enteros.

En el selectivo del mercado español de renta variable, las subidas de la aeroportuaria Aena (2,79 %), el holding de aerolíneas IAG (2,73 %) y la operadora de telecomunicaciones Cellnex (2,04 %), contrastaron con las caídas de la consultora Indra (-4,27 %), la metalúrgica Acerinox (-3,7 %) y la petrolera Repsol (-3,62 %).