El Nikkei se dispara casi un 4 % en la media sesión ante optimismo en sector tecnológico

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subía un 3,87 %, o 2.679,91 puntos, hasta los 71.854,88 enteros, después de perder casi un 1 % en la sesión previa.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, aumentaba un 1,33 %, o 52,85 puntos, hasta las 4.016,61 unidades.

El ascenso del parqué tokiota se produce ante el optimismo del sector tecnológico y de la inteligencia artificial después de que Micron publicara, tras el cierre mixto de Wall Street, unos resultados trimestrales por encima de las expectativas.

En el sector de semiconductores, Disco ganaba alrededor del 8 %, mientras Tokyo Electron y Kioxia subían en el mismo nivel. Advantest ostentaba un crecimiento aproximado del 12 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se elevaba casi un 2 %.