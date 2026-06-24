El Parlamento de Ecuador denuncia que su cuenta de X fue hackeada

"La cuenta oficial institucional en la red social X ha sido objeto de un acceso no autorizado por parte de terceros", señaló la institución en un comunicado.

El legislativo agregó que, desde que detectó la situación, activó "de manera inmediata" los protocolos de seguridad para garantizar la recuperación y protección de su canal oficial de comunicación.

Mientras se resuelve el incidente, la Asamblea pidió a los usuarios y medios de comunicación que no consideren como oficial cualquier publicación, mensaje o contenido difundido desde dicha cuenta.

Tras el hackeo, desde esa cuenta se respondió a una publicación del usuario @FlareNetworks, asociado a contenidos relacionados con tecnología blockchain.

La Asamblea indicó que mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances en el proceso de recuperación del canal.