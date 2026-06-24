El partido de Nayib Bukele acumula la mayoría de preferencias electorales en El Salvador

El estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) indica que el 34,2 % de la población dice tener preferencia sobre este partido, que controla la Asamblea Legislativa desde el 2021 y cuyo caudal de votos es atraído por la imagen del presidente Bukele, de acuerdo con analistas.

Por atrás de NI se ubica la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) con el 1,4 %, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) con el 1,3 % y el partido de centro derecha VAMOS con el 0,5 %.

El estudio apunta que el 59,7 % de la población dice no tener preferencia por ningún partido.

Los partidos aliados de NI tienen el 0,2 % de preferencias, en el caso del Partido Demócrata Cristiano (PDC) , el 0,1 % para el Partido de Conciliación Nacional (PCN) y el 0,1 % para la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), partido de extrema derecha con el que Bukele ganó la Presidencia por primera vez en 2019.

En esta misma línea, el 67,3 % de los salvadoreños dice que "Nuevas Ideas debería seguir gobernando", mientras que el 22,7 % dice que "es mejor que surja un nuevo partido político diferente a todos los demás" y el 4 % que "alguno de los partidos de oposición que existente debería gobernar".

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Actualmente, NI cuenta con 57 diputados en el órgano Legislativo de 60 en total.

La encuesta, que no estaba enfocada en el proceso electoral sino en la evaluación al séptimo año de gobierno de Bukele, fue realizada en visitas a viviendas entre el 15 y el 26 de mayo pasado con 1.271 entrevistas, tiene un margen de error de +/- 2,75 % y un nivel de confianza del 95 %.

El Salvador realizará elecciones el 28 de febrero de 2027 para elegir al presidente, vicepresidente, los diputados a la Asamblea Legislativa y consejos municipales.

El período de propaganda, según el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), comienza el 27 de octubre de 2026 y concluye el 24 de febrero de 2027.

Se prevé que el presidente Bukele busque en estas elecciones su tercer período consecutivo, tras una reforma electoral exprés abanderada por su partido Nuevas Ideas, que domina el Congreso.

Pero, hasta el momento, el mandatario salvadoreño no ha hecho públicas sus intenciones.

La Asamblea Legislativa aprobó y ratificó, en una sola jornada el 31 de julio de 2025 sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, con lo que el presidente Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo.

A finales de diciembre de 2025, Bukele dijo en una entrevista con un youtuber español que le gustaría seguir gobernando el país centroamericano por "diez años más", aunque aclaró que es solo un deseo.

Bukele asumió el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo, a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución, y que concluiría en 2029.

Sin embargo, con la reforma se adelantaron las elecciones presidenciales a 2027, para realizar entonces comicios generales y que a partir de ese año el período presidencial se extienda a 6 años.