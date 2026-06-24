El petróleo de Texas abre con una caída del 3,14 % y se sitúa en 70,91 dólares

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 2,30 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, criticó el miércoles por la madrugada a las compañías petroleras por no reducir los precios de la gasolina en consonancia con la reciente caída de los precios del crudo.

"Las grandes compañías petroleras no están bajando sus precios en el surtidor en proporción a los precios mucho más bajos que pagan por el petróleo. ¡Esos precios están cayendo en picado!", escribió en su red social, Truth Social.

En ese sentido, el mandatario señaló que se está "explotando a los consumidores" y que ha dado instrucciones al Departamento de Justicia para que comience a investigar esto "de inmediato".

"¡Más vale que los precios de la gasolina empiecen a bajar mucho más rápido de lo que estoy viendo!", añadió el líder republicano.