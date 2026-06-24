El presidente de Cuba califica de "incesante" la agresión de EEUU contra la isla

"La agresión de EE.UU. contra Cuba es incesante y se refuerza ante la impotencia de no vernos derrotados", escribió Díaz-Canel en las redes sociales.

El mandatario cubano consideró que cada acción y medida de EE-UU. "van dirigidas a privar al país de la capacidad de atender las necesidades fundamentales" de la población de la isla con "ataques contra las fuentes de ingresos, el acceso a vías financieras, los suministros de combustible y las transferencias de tecnología".

"El gobierno estadounidense confía en que ningún país puede funcionar y sobrevivir bajo una guerra tan despiadada", señaló Díaz-Canel.

Asimismo calificó de "concreto y brutal" el efecto de las sanciones de Washington, pero afirmó que a EE.UU. le "sorprende" la "capacidad de resistir y crear" de Cuba.

El Departamento de Estado de EE.UU. comunicó la víspera que designó a "cinco entidades y a una persona para impulsar los esfuerzos integrales" de la Administración del presidente Donald Trump para "poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio".

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Las entidades sancionadas son Almacenes Universales, la financiera Rafin, el Banco Financiero Internacional (BFI), la siderúrgica José Martí, la mayor productora de acero bruto de la isla, y GeoMinera, una compañía estatal que gestiona activos de minerales metálicos no niquelíferos con inversión de la australiana Antilles Gold y otras entidades extranjeras.

Según dijo el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en un comunicado, Rafin y el BFI "se dedican a mover dinero en nombre del régimen" de La Habana.

En la nueva ronda de sanciones, la Administración estadounidense incluyó además a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, exjefe de los servicios de inteligencia cubanos e hijo del expresidente Raúl Castro.

El presidente Trump, estableció el pasado 1 de mayo una Orden Ejecutiva mediante la cual amenaza con sanciones a toda aquella persona o entidad que apoye financiera, material o tecnológicamente al Gobierno cubano o que opere en sectores claves de la isla, como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

También incluye la prohibición de entrada al territorio estadounidense a personas extranjeras que hayan mantenido o mantengan relaciones con entidades gubernamentales cubanas, estén implicados en violaciones de derechos humanos o en actos de corrupción.

El conglomerado Gaesa, y su presidenta, Ania Guillermina Lastres, fueron los primeros sancionados con la medida de Washington que después sumó al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a Alejandro Castro Espín, a los ministros de Comunicaciones, y de Energía y Minas, entre otros funcionarios y entidades estatales, y a las empresas Moa Nickel y Cubapetróleo (Cupet).

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agudizada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., con apagones de más de 20 horas la Habana y hasta 72 horas seguidas en el resto del país, y que ha agravado la crisis económica que arrastra la isla desde hace seis años.

La economía estatal del país caribeño está casi paralizada y según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se puede contraer al menos un 6,5 %, mientras economistas independientes estiman sumar una caída acumulada de más del 15 % entre 2020 y 2025.