El Reino Unido registra su récord histórico de temperatura en un mes de junio, de 36,1°C

"Provisionalmente, hoy es el día de junio más cálido registrado en el Reino Unido, con 35,8°C marcados en Wiggonholt, West Sussex (sur de Inglaterra)", escribió hoy la oficina meteorológica británica Met Office en la red social X.

Unas horas más tarde, el mismo organismo indicó que el récord se había batido de nuevo tras registrar 36,1°C en la localidad de Gosport, Hampshire, también en el sur de Inglaterra.

El mercurio se situó así en niveles no vistos desde hace, al menos, cinco décadas. Hasta ahora, el récord de temperatura en el Reino Unido en un mes de junio era de 35,6°C, alcanzado por primera vez el 29 de junio de 1957 y repetido el 28 de junio de 1976.

La Met Office indicó que esta cifra podría volver a ser superada en los próximos días. El jueves y el viernes se esperan picos de hasta 38°C en algunas zonas del país.

También comentó que podrían rebasarse los récords de temperatura mínima nocturna en un mes de junio.

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La máxima temperatura jamás registrada en este país es de 40,3°C, alcanzada el 19 de julio de 2022 en Coningsby, Lincolnshire (noreste de Inglaterra).

En este contexto de ola de calor, la Met Office ha activado una excepcional alerta roja -la primera de un sistema de tres- en gran parte del sur y el centro de Inglaterra y Gales hasta la noche del jueves y se han emitido nuevas alertas naranjas (segundo grado) para el viernes y el sábado.

Servicios de trenes han sido cancelados este miércoles en Inglaterra y Gales y algunas escuelas en Inglaterra también han decidido reducir la jornada de clases por la subida de las temperaturas.

Del mismo modo, algunos de los actos previstos hoy con motivo de la Semana de Acción Climática de Londres tuvieron que ser suspendidos por el calor extremo.

En mayo, durante otro episodio de ola de calor, el Reino Unido batió su récord registrado en ese mes, al elevarse el mercurio hasta los 35,1°C en los jardines botánicos de Kew, al oeste de Londres.

El episodio de mayo dejó al menos una quincena de muertos, muchos de ellos menores, por incidentes relacionados con el agua.