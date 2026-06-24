El Salvador eleva a 23 los casos de sarampión, todos importados

Las estadísticas del boletín epidemiológico de la cartera de Salud indican que los cuatro nuevos casos se reportaron entre la semana 20 y 23 de 2026, es decir, desde mediados de mayo a inicios de junio.

Las autoridades de Salud continúan descartando la transmisión dentro del país, donde no se han registrado contagios locales desde hace 30 años.

Fue el pasado 9 de abril cuando el titular de Salud, Francisco Alabi, confirmó once casos de la enfermedad de origen importados, lo que quiere decir que los sucedieron "en otros sitios" y "no dentro del territorio", según dijo en ese momento el funcionario.

Desde entonces, Alabi ha sostenido que El Salvador "sigue siendo un país que no tiene transmisión local" de sarampión y no se ha brindado detalles sobre los casos, aunque al confirmar los 11 casos el ministro señaló que la mayoría se trataba de contagios que sucedieron en Guatemala y uno en México.

El Salvador comenzó el 10 de abril una campaña de vacunación especial contra el sarampión, dirigida a menores de seis a once meses, la que aún sigue vigente y con la que se busca prevenir los contagios locales.

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De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 17 países y territorios de América se han confirmado 21.431 casos y 31 muertes entre la semana epidemiológica 1 y la 21, que finalizó el pasado 30 de mayo, cifras que representan un aumento del 234 % en comparación con el mismo periodo del 2025.

México (11.184), Guatemala (6.655), Estados Unidos (1.983) y Canadá (1.042) representaron la mayoría (97 %) de los casos confirmados, de acuerdo con el organismo continental.