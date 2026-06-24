Equipos de rescate buscan al menos dos personas tras derrumbe de acantilado en Biarritz

Según relataron varios testigos al diario local Sudouest, el desprendimiento ocurrió alrededor de las 20:30 horas locales (18.00 GMT) en una zona frecuentada por bastantes bañistas debido a las altas temperaturas registradas en la jornada. En el momento del colapso, numerosas personas se encontraban en el agua.

De acuerdo con testigos presenciales, dos bañistas habrían quedado sepultados tras el deslizamiento de una parte del acantilado.

Un amplio dispositivo de rescate ha sido desplegado en la zona, con la participación de bomberos, equipos de socorro marítimo, un helicóptero de la gendarmería y fuerzas de policía, que continúan las labores de búsqueda.

Varios testigos describieron el derrumbe como un "fuerte estruendo" o "una especie de explosión", tras la cual una sección del acantilado situado bajo el faro se habría desplomado directamente en el mar mientras personas practicaban actividades como natación, paddle surf y snorkel cerca de la costa.

Las operaciones de rescate se mantienen activas en condiciones complejas, mientras las autoridades locales, entre ellas el alcalde de Biarritz, el subprefecto y la fiscal de Bayona, se han desplazado al lugar del suceso para seguir la evolución de la situación, según el citado rotativo.