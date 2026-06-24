Fráncfort cae un 0,62 % por el desplome de Rheinmetall

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió un 0,62 % al cierre, hasta 24.740,36 puntos.

En Fráncfort también cayeron los fabricantes de semiconductores antes de que la estadounidense Micron publique sus resultados.

La renta variable alemana apenas de benefició de la mejora de la confianza empresarial en Alemania en junio por segundo mes consecutivo.

Rheinmetall se desplomó en el selectivo un 18,6 %, hasta 949 euros, después de que el Gobierno alemán decidiera no continuar con la construcción de las seis fragatas del tipo F126 debido a los importantes retrasos del proyecto, a los previsibles aumentos de costes y a los riesgos asociados a un cambio del contratista principal.

El valor del contrato que Rheinmetall iba a recibir por las fragatas F126 de la Marina alemana ascendía a 12.000 millones de euros y por ello es posible que ahora no cumpla sus objetivos de valor de entrada de pedidos.

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Pero TKMS (ThyssenKrupp Marine Systems) se disparó en el índice de empresas medianas MDAX un 16,1 %, hasta 84,50 euros, porque Alemania le va a adquirir ocho fragatas MEKO más pequeñas destinadas principalmente a la guerra antisubmarina.

El grupo franco alemán de armamento terrestre KNDS, resultado de la fusión de Nexter con KMW (Krauss-Maffei Wegman), quiere sacar a bolsa un 20 % de su capital en una operación que supondrá la entrada también del Estado alemán.

KNDS indicó que cotizará en dos mercados, Euronext París y Fráncfort.

Otras empresas de defensa bajaron en el índice MDAX de empresas medianas: RENK perdió un 7,2 %, hasta 42,44 euros.

En el selectivo, Deutsche Bank perdió un 2,6 %, hasta 30,16 euros, y Volkswagen cedió un 2,4 %, hasta 76 euros.

El fabricante de motores para aviones MTU Aero Engines subió un 5,9 %, hasta 357,90 euros.

La empresa de pruebas de laboratorio Qiagen ganó un 4,3 %, hasta 34,01 euros, y la farmacéutico Merck subió un 3,8 %, hasta 140,10 euros.