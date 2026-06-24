Galicia sitúa a Portugal como socio clave para impulsar el Xacobeo 2027

López Campos realizó estas declaraciones durante su participación en el Festival Babell, un encuentro literario y cultural que se celebra en la ciudad portuguesa de Oporto y que reúne a escritores y representantes del ámbito cultural en una programación que incluye conferencias, exposiciones, conciertos y coloquios.

El titular de la Consejería de Cultura, Lengua y Juventud de la Xunta intervino en un ciclo de conferencias con una ponencia sobre los Caminos de Santiago, en la que defendió que las rutas jacobeas han sido históricamente un factor de desarrollo social y continúan siendo un elemento clave para fomentar el diálogo, el intercambio cultural y la colaboración estratégica entre Galicia, comunidad autónoma del nordeste de España, y Portugal.

Según destacó, los vínculos culturales y lingüísticos existentes entre ambos territorios convierten a Portugal en un socio relevante para Galicia en vísperas del Año Santo 2027, una cita para la que la Xunta busca reforzar la proyección internacional del fenómeno jacobeo.

El responsable de Cultura del Gobierno gallego puso además en valor la historia, el patrimonio artístico y las tradiciones ligadas a los Caminos de Santiago, que, según indicó, sitúan a Galicia en el centro de un diálogo intercultural que cobrará un impulso especial durante el próximo Xacobeo.

López Campos participó en el festival coincidiendo con las celebraciones del 25 aniversario de la designación de Oporto como Capital Europea de la Cultura y del 30 aniversario de la declaración de su centro histórico como Patrimonio de la Humanidad.

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Durante su intervención, agradeció la invitación a Galicia para formar parte de estas conmemoraciones y consideró que este tipo de iniciativas ofrecen una oportunidad para impulsar políticas culturales compartidas y estrechar la cooperación entre ambos lados de la frontera.

El representante de la Xunta recordó, además, que recientemente firmó un protocolo de cooperación con el Teatro Nacional São João de Oporto para desarrollar durante cuatro años proyectos escénicos conjuntos con el Centro Dramático Galego, una iniciativa orientada a reforzar la creación teatral en la eurorregión Galicia-Norte de Portugal.