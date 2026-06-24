Gobierno de Perú felicita a Abelardo de la Espriella por "su histórica victoria electoral"

En un breve mensaje compartido en redes sociales, la Cancillería peruana felicitó a De la Espriella por su victoria y saludó al pueblo colombiano "por su comprometida participación en esta ejemplar jornada democrática, la cual reafirma su vocación institucional y anhelo de progreso".

"El Perú reitera su mejor disposición para fortalecer las relaciones de amistad, cooperación e integración entre nuestros países, en favor del desarrollo y bienestar de ambos pueblos hermanos", agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Perú y Colombia atravesaron durante los últimos años un delicado momento en sus relaciones diplomáticas y de hecho rompieron sus lazos en 2023 tras la destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022) y su reemplazo por su entonces vicepresidenta Dina Boluarte (2022-2025), a quien el mandatario colombiano Gustavo Petro no reconoció.

En marzo de 2025, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países acordaron en Lima relanzar las relaciones bilaterales, después de superar otro momento de tensión en 2024, cuando Petro culpó a Perú de ocupar de manera ilegal la isla de Santa Rosa, en la frontera amazónica entre ambos países.

Colombia sigue esperando los resultados definitivos de las elecciones presidenciales del domingo pasado, en las que, según el conteo provisional, ganó por un estrecho margen De la Espriella, en un giro político que deja atrás a la izquierda gobernante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció este miércoles el triunfo del candidato de ultraderecha, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,66 %) frente a los 12,7 millones (48,7 %) de su contrincante del Pacto Histórico, el actual partido gobernante.