Gobierno mexicano asegura que los transportistas no realizarán bloqueos en carreteras

A la reunión acudieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob, Interior) y de la Seguridad y Protección Ciudadana para "continuar con el diálogo", explicó la Segob -en una publicación en X-.

"Como resultado se suscribió una minuta de trabajo y una ruta de atención a sus planteamientos (...) El Gobierno de México mantiene abiertos los canales de diálogo y seguimiento institucional", concluyó la dependencia federal.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, uno de los miembros de mayor peso dentro del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este acercamiento entre las autoridades y los transportistas se produce después de que la Amotac anunciara manifestaciones "pacíficas" por las principales carreteras del país norteamericano en pleno Mundial de fútbol.

La organización justificó esta decisión al denunciar la "falta de soluciones y resultados contundentes" por parte de las autoridades a las demandas del sector.

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Entre las solicitudes, los transportistas exigen seguridad en las carreteras ante la "peor etapa de delincuencia y violencia", el respeto a las tarifas oficiales a los servicios de grúas o el fin a la "persecución" por parte de las fuerzas de seguridad.

En caso de que las autoridades no respondan sus peticiones, la Amotac aseguró que iniciará una movilización en "marcha lenta" hasta la plaza del Zócalo, en Ciudad de México, donde se encuentra el Palacio Nacional (sede del Poder Ejecutivo).

El inicio de las protestas coincide con el día del partido en el que México, uno de los países sede del Mundial FIFA 2026, recibe a República Checa, en la capital del país.

Como respuesta a los planteamientos de los transportistas, Sheinbaum afirmó que su Administración está trabajando para atajar los problemas de violencia en las carreteras, al tiempo que aseguró que "ya vamos a presentar nuevas cosas" en este sentido.

Esta movilización ocurre apenas días después de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidiera levantar los plantones y marchas que mantenía en Ciudad de México, luego de las negociaciones con la Secretaría de Educación Pública (SEP), en un contexto de movilizaciones sociales durante el Mundial de fútbol que organizan los tres países de América del Norte.