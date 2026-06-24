Guggenheim Bilbao expondrá en 2027 a Philippe Parreno, Carmen Herrera y artistas japonesas

El museo de Bilbao (norte de España) también reunirá obras de artistas japonesas para analizar su papel tras la Segunda Guerra Mundial, y ofrecerá una nueva presentación de su Colección con motivo de su 30 aniversario, entre otras apuestas.

La programación artística del centro para 2027 fue anunciada este miércoles tras una reunión celebrada por el Patronato de la Fundación del Museo, encuentro en el que los patronos también hicieron balance de la actividad del museo en lo que va de año.

Según informó el museo al término de la reunión, la propuesta expositiva para el próximo año incluye la primera muestra monográfica a nivel nacional dedicada a Philippe Parreno.

La exposición, que se inaugurará a mediados de marzo de 2027, servirá para conectar la obra de Parreno con sus raíces mediterráneas y abordará su relación con el paisaje y los ecosistemas en la actual situación de crisis medioambiental.

A partir de finales de abril, el Guggenheim Bilbao dedicará una gran retrospectiva a la cubano-americana Carmen Herrera, pionera de la abstracción y una de las artistas más significativas de la segunda mitad del siglo XX, que incluirá más de doscientas obras en medios como pintura, escultura, dibujo y grabado creadas entre 1937 y 2021.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y principios de octubre llegará la muestra 'Kaihō 解放: Artistas japonesas después de 1945', que analizará el papel esencial de las artistas japonesas, tanto en ese país como en las comunidades que se generaron en Asia, Europa, EE.UU. y Brasil en la era global de la posguerra.

Esta exposición se enmarca en las monográficas que el museo viene dedicando a estas creadoras pioneras cuyas innovaciones dejaron una duradera impronta en el panorama artístico.

Asimismo, habrá dos nuevas muestras dentro de la serie expositiva 'in situ'.

La primera, que se inaugurará en mayo, estará dedicada al artista coreano residente en Londres Do Ho Suh, reconocido por sus etéreas instalaciones de gran escala que reconstruyen espacios arquitectónicos de su experiencia vivida mediante tejidos translúcidos, explora la relación entre escultura, arquitectura y memoria a través de cómo el cuerpo habita, recorre y se relaciona con estos espacios.

La segunda, prevista para diciembre, estará protagonizada por la creadora bilbaína Itziar Barrio, artista multidisciplinar cuyo trabajo se despliega a través de proyectos de largo recorrido, impulsados por la investigación y desarrollados junto a diferentes colaboradores.

Por último, y con motivo del 30 aniversario Guggenheim Bilbao en 2027, el centro está preparando para otoño una nueva presentación de la Colección, "concebida como una celebración de la trayectoria de la institución y del compromiso que, desde su apertura, ha mantenido con el arte contemporáneo y con la sociedad a la que pertenece".

En su balance de la actividad durante los primeros seis meses del año, el Patronato del Museo ha constatado que hasta este miércoles se han registrado 516.734 visitantes al centro, un 12 % (55.451 más) por encima de lo previsto para este periodo y un 3 % (unos 13.500) inferior a la cifra acumulada a esta fecha en 2025.

En cuanto al origen geográfico, un 67 % del público procede del extranjero, destacando Francia, como es habitual, con un 14 %, seguido de países como Reino Unido y Alemania.