Hamás, tras comisión de la ONU:Israel mata a niños "sistemática y deliberadamente" en Gaza

"El asesinato de más de 20.000 niños palestinos desde el inicio de la guerra en Gaza refleja sin lugar a dudas que el ataque y la muerte de niños se lleva a cabo de manera deliberada y sistemática, dentro de una política más amplia destinada a eliminar todos los componentes del pueblo palestino", concordó el portavoz de Hamás.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos, que ya el año pasado concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en Gaza, amplió sus acusaciones ayer señalando que el Ejército israelí ha causado una cifra sin precedentes de muertes, heridas y traumas a los niños palestinos.

Pese al alto el fuego vigente, desde octubre de 2025, Israel continúa perpetrando ataques en Gaza a diario, matando de media a unas cuatro personas, sobre todo contra los palestinos que se acercan a las tropas aún apostadas en la Franja que ocupan cerca del 70 % del territorio.

En total, según el conteo del Ministerio de Sanidad gazatí, al menos 1.030 personas han muerto desde el inicio del alto el fuego y cerca de 3.300 palestinos han resultado heridos.

Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, son más de 73.000 los gazatíes muertos, entre ellos alrededor de 20.000 menores y niños, según el mismo recuento del Ministerio.