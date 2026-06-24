Iberdrola inicia la construcción de su primera gran instalación de baterías en EE.UU.

El proyecto, según informó la compañía en un comunicado, busca reforzar su estrategia de expansión en el mercado norteamericano de almacenamiento energético y contará con una potencia instalada de 41 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de 82 megavatios hora (MWh). Su entrada en operación está prevista para 2027.

Según la compañía, la instalación contribuirá a reforzar la fiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico en el noroeste del país, en la costa del Pacífico.

La empresa señaló además que el proyecto se enmarca en su objetivo de "impulsar soluciones que permitan integrar de forma más eficiente las energías renovables en la red", en un contexto de creciente demanda eléctrica.

Shutler se suma a la actividad de Avangrid, filial de Iberdrola en Estados Unidos, que ya cuenta con alrededor de 3.000 megavatios de capacidad de generación en la región del noroeste del país, principalmente vinculada a proyectos renovables.

La compañía prevé que la instalación entre en operación en 2027 y destaca su papel como infraestructura clave para "almacenar energía en momentos de baja demanda o alta producción renovable y liberarla posteriormente cuando el sistema lo requiera", para así "contribuir al equilibrio entre oferta y consumo en tiempo real".

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Iberdrola cuenta con unos 11.000 megavatios (MW) de capacidad instalada en Estados Unidos, donde opera cerca de un centenar de plantas de generación en 25 estados a través de Avangrid.

En los últimos meses, ha puesto en marcha cinco centrales con 850 MW de capacidad en Texas (la planta fotovoltaica ‘True North’, de 321 MW), California (‘Camino Solar’, de 57 MW), Oregón (‘Daybreak Solar’ y ‘Bakeoven Solar’, que suman 269 MW) y Ohio (‘Powell Creek’, de 202 MW).

Estados Unidos es, junto con el Reino Unido, el principal destino inversor de Iberdrola. El grupo prevé invertir 16.000 millones de euros en el país entre 2025 y 2028, de los que 12.000 millones se destinarán a redes de transporte y distribución y 4.000 millones a nuevas centrales de generación.

A través de Avangrid, la multinacional española es uno de los principales actores energéticos en Estados Unidos, con presencia en 25 estados y una base de activos de más de 50.000 millones de euros.