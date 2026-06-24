Israel incumple el alto el fuego en Líbano con ataques esporádicos contra el sur del país

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa reportó a lo largo del día varios ataques contra diferentes posiciones en el sur del país, pero de baja intensidad en comparación con la dura ofensiva que lanzó el Ejército israelí el fin de semana, que acabó con la vida de más de un centenar de personas entre viernes y sábado.

Según el recuento de ANN, el Ejército israelí atacó esta mañana dos coches en la localidad de Nabatieh al Fawqa, pero no se registraron víctimas. Posteriormente lanzó un misil guiado contra un terreno abierto en el barrio de Al Deir, en esa misma población, y bombardeó las afueras de Yater, ubicación próxima a las anteriores.

A lo largo de la tarde, las tropas israelíes bombardearon los alrededores de Hadatha y una persona resultó herida leve tras la explosión de un dron suicida en Yater, agregó la agencia, que también informó de una explosión en la localidad de Aitaroun como consecuencia de otro ataque israelí.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés, informó posteriormente de la muerte de dos personas hoy como consecuencia del ataque de un dron israelí contra el vehículo con el que circulaban por la carretera de Tallat al Dabsha, próxima a la localidad meridional de Nabatieh.

Desde el inicio de la ofensiva israelí contra el Líbano el pasado 2 de marzo, han muerto 4.211 personas y otras 12.173 resultaron heridas, según el último informe del Ministerio de Salud Pública libanés publicado este miércoles.

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El ataque se produce mientras prosiguen en Washington las conversaciones impulsadas por Estados Unidos para consolidar una tregua duradera entre el Líbano e Israel que ponga fin a casi cuatro meses de conflicto en el sur del país.