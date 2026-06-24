Justicia marroquí encara fase final del macrojuicio de narcotráfico 'Escobar del Sáhara'

Tras decenas de audiencias, la sala dará mañana la palabra por última vez a los acusados antes de retirarse a deliberar, según explicó a EFE el abogado defensor Mbarek Meskini.

En este caso, 28 personas están siendo juzgadas en prisión preventiva y otras dos en libertad provisional por distintos delitos que varían según cada acusado. Entre los cargos confirmados por la Fiscalía figuran tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, corrupción y tráfico de influencias, entre otros.

La investigación judicial de este caso, que acaparó una amplia atención mediática, comenzó en diciembre de 2023, mientras que el juicio público se inició en mayo de 2024 ante el Tribunal de Apelación de Casablanca.

El caso gira en torno al ciudadano maliense Haj Ahmed Ben Brahim, apodado 'El Escobar del Sahara', que cumple desde 2019 una condena de diez años de prisión en Marruecos tras ser declarado culpable de dirigir una importante red internacional de tráfico de drogas entre Marruecos y la región del Sahel.

Desde la cárcel, Ben Brahim presentó en 2021 denuncias contra varias personalidades a las que acusó de haberse apropiado ilegalmente de algunos de sus bienes en Marruecos y de mantener presuntos vínculos con actividades de narcotráfico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las personalidades más conocidas juzgadas en este proceso figuran el exdiputado y expresidente del conocido club de fútbol Wydad de Casablanca, Said Naciri, y el exparlamentario Abdenabi Bioui, exdirigente de la región Oriental de Marruecos, que abarca las provincias de Uchda, Nador y Berkane.