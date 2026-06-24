Kenia asigna a China la ampliación de su principal aeropuerto por 1.048 millones de euros

"El Proyecto de Modernización del JKIA es una iniciativa estratégica destinada a ampliar la capacidad del aeropuerto, reforzar la seguridad, mejorar los servicios de pasajeros y de carga y consolidar la posición de Kenia como centro de aviación líder en la región", afirmó en la red social X a última hora del martes el ministro keniano de Carreteras y Transporte, Davis Chirchir.

El plan, que cuenta para su financiación con el apoyo de la Corporación Financiera Africana (AFC) y el Banco de Comercio y Desarrollo del Este y el Sur de África (PTA Bank), busca expandir la capacidad del aeropuerto de 7,5 a 22 millones de pasajeros al año.

El Ejecutivo keniano había pausado previamente el proyecto después de cancelar en 2024 un acuerdo para expandir y arrendar durante treinta años el aeropuerto a la multinacional india Adani Group, tras las acusaciones de Estados Unidos contra el fundador de ésta por presuntos sobornos y fraude por cientos de millones de dólares.

El nuevo contrato incluye "la construcción de una nueva terminal y las instalaciones de apoyo correspondientes, la modernización y mejora de la infraestructura existente, la optimización de las operaciones en la zona aeroportuaria y en la zona pública y la mejora de la eficiencia operativa general y de la prestación de servicios", señaló Chirchir.

El documento fue firmado por la secretaria principal de Aviación y Desarrollo Aeroespacial de Kenia, Teresia Mbaika, y Yu Xiaodong, director general de CRBC, subsidiaria de la estatal Construcción de Comunicaciones China (CCCC).

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El Gobierno keniano ha subrayado el carácter "estratégico" de esta operación para mantenerse como un líder del sector en la región, frente a las inversiones en infraestructura aeroportuaria de otros países, como el caso de la construcción del Aeropuerto Internacional de Bishoftu en Etiopía, que aspira a convertirse en el mayor de África y uno de los más grandes del mundo.