La canadiense Centauri Minerals logra permiso para exploración de cobre y oro en Argentina

Centauri, un escisión de la también minera canadiense Aldebarán, informó este miércoles en un comunicado que obtuvo oficialmente el permiso de perforación por parte del Gobierno de Salta.

"Este nuevo permiso de perforación permite a Centauri probar nuevos objetivos a partir del segundo semestre de 2026", indicó Sam Leung, director ejecutivo y consejero delegado de Centauri.

El proyecto Río Grande se encuentra en la región de la Puna, a 450 kilómetros al oeste de la ciudad capital de Salta.

Río Grande se encuentra a 10 kilómetros de la mina de oro Lindero de la canadiense Fortuna Mining, y a 80 kilómetros del enorme proyecto de cobre Taca Taca, de la también First Quantum.