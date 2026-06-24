La cancillería brasileña publica un inusual ataque al candidato opositor Flávio Bolsonaro

El Ministerio de Relaciones Exteriores no menciona expresamente en su inusual publicación el nombre del senador opositor, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, pero deja claro que es una respuesta al anuncio del senador de que intentará defender los intereses de Brasil ante EE.UU. ya que la cancillería supuestamente no lo hace.

"Los traidores de la patria no conseguirán reescribir la historia. Brasil sabe que los aranceles adicionales (impuestos por Estados Unidos a los productos brasileños) tienen su origen en un intento de interferencia externa en la Justicia brasileña", afirmó la cancillería en sus redes sociales.

El martes, también en redes sociales, Flávio Bolsonaro afirmó que solicitó autorización para participar en una audiencia pública ante el Gobierno de EE.UU. en la que se discutirá el arancel adicional del 25 % con el que la administración de Donald Trump amenaza sancionar las exportaciones brasileñas por supuestas prácticas comerciales desleales.

Bolsonaro, señalado por las encuestas como el principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre próximo, dijo que acudirá a la audiencia convocada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para expresar su oposición a la sanción y defender a los empresarios brasileños.

El Gobierno de Lula culpa a la familia Bolsonaro del arancel adicional del 50 % que el Gobierno de Estados Unidos le impuso el año pasado a gran parte de las exportaciones brasileñas, ya levantado.

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Según el líder progresista, tal sanción fue una respuesta a las peticiones de la familia del expresidente para que Trump sancionara a autoridades brasileñas en un intento de impedir el juicio en el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por golpismo.

El propio presidente estadounidense atribuyó la sanción a la supuesta persecución política sufrida por el líder de la ultraderecha brasileña, su aliado.

"Lo que los traidores de la patria le deben a Brasil es un pedido de disculpas por los aranceles y por los daños causados a miles de brasileños", respondió la cancillería brasileña en su publicación de este miércoles.

El Ministerio agregó que, al contrario de lo que alega Flávio Bolsonaro, ha realizado gestiones para defender los intereses de Brasil e impedir la nueva sanción.

El Gobierno de Brasil, dice la publicación, "presentó dos defensas escritas demostrando que las políticas brasileñas no perjudican el comercio con Estados Unidos y realizó reuniones de consultas gubernamentales con EE.UU. en Washington con delegación de alto nivel".