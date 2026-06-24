La Embajada de EE.UU. en Kuwait reanuda su actividad en medio de visita de Rubio al país

La Embajada brindará "servicios de emergencia de inmediato a los ciudadanos estadounidenses, y los demás servicios se reanudarán gradualmente", indicó el portavoz del Departamento de Estado en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias kuwaití KUNA.

El pasado 5 de marzo se suspendieron las operaciones de Estados Unidos en la ciudad de Kuwait por la guerra con Irán, y se tomaron varias medidas restrictivas para los viajes al país.

La reanudación, que se produce una semana después de la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, coincide también con la visita al país de Rubio, quien se reunió hoy con el emir kuwaití, Mishal al Ahmad al Sabah, y con el príncipe heredero, Sabah Jaled al Hamad.

En dicha reunión, "abordaron las relaciones históricas entre ambos países y las maneras de fortalecerlas y desarrollarlas en todos los niveles, en función de los intereses y asuntos comunes", informó KUNA.

También trataron los últimos "acontecimientos en Oriente Medio, reiterando su apoyo a todos los esfuerzos para mantener la seguridad y la estabilidad de la región", añadió la agencia estatal.

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El secretario de Estado estadounidense inició en la víspera una visita a los países del Golfo que termina mañana, jueves, e incluye a Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait y Baréin.

Según detalló su oficina, la visita pretende tratar "diversas prioridades regionales, entre ellas el memorando de entendimiento con Irán, el estrecho de Ormuz, así como la importancia de la paz y la estabilidad en la región".

La gira de Rubio se produce después de que Teherán y Washington firmaran la semana pasada un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra y restablecer la normalidad en Ormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de crudo y gas.

El documento prevé un periodo de negociación de dos meses para alcanzar un acuerdo definitivo que incluya disposiciones sobre el futuro del programa nuclear iraní.

Arabia Saudí, EAU, Kuwait, Baréin y Catar albergan bases militares estadounidenses, fundamentales para la presencia de Washington en Oriente Medio, y se han visto afectados por los ataques de Teherán en represalia por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.