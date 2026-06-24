La familia real de Catar compra la mansión de las maravillas de Berlusconi en Cerdeña

Según han confirmado al diario Corriere della Sera algunas fuentes cercanas a la familia Berlusconi , las negociaciones se encuentran en su fase final y los compradores son la familia Al Thani, que ya cuenta con una presencia consolidada en Cerdeña, con importantes inversiones que van desde la costa Esmeralda hasta el Hospital Mater Olbia.

Los distintos medios italianos que se han hecho eco de la noticia apuntan a un valor cercano a los 350 millones de euros, inferior a la estimación de mercado de aproximadamente 500 millones. Los herederos de Berlusconi decidieron poner la propiedad a la venta tras el fallecimiento del ex primer ministro el 12 de junio de 2023.

La operación se llevará a cabo a través de Constellation Hotels Holding Ltd Sca , una empresa con sede en Luxemburgo que representa uno de los principales vehículos inmobiliarios internacionales vinculados a los intereses de la comunidad financiera catarí y, en particular, al jeque Hamad bin Jassim Al Thani, ex primer ministro y exministro de Asuntos Exteriores de Catar.

Villa Certosa cuenta con un enorme parque, siete piscinas al aire libre, siete casas para huéspedes más modestas, campos de fútbol y de golf, atracciones infantiles, un jardín medicinal, la Gruta de Neptuno, un helipuerto, un volcán artificial, un búnker nuclear y una zona de talasoterapia.

Berlusconi hizo construir para la ocasión una réplica de un volcán que una medianoche empezó a lanzar fuego, lo que provocó la alarma entre los vecinos de la zona.

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La residencia, que ocupa 50 hectáreas en la zona de Porto Rotondo, en el noreste de Cerdeña, alberga otras "rarezas", como la "colina de los pensamientos", un monte de diez metros de altura, realizado con millones de metros cúbicos de tierra, coronado con doce olivos centenarios donde Berlusconi se sentaba a meditar en un trono, según se explicó en el pasado.

Por la villa han pasado, entre otros, el ex jefe del Gobierno español José María Aznar y su familia, el ex primer ministro británico Tony Blair y el presidente ruso, Vladímir Putin.