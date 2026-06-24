La India anuncia "avances sustanciales" en las negociaciones del pacto comercial con EEUU

"Esta mañana hemos concluido una serie de reuniones con el embajador Jamieson Greer y su delegación. Hemos analizado los avances de las conversaciones comerciales en curso entre la India y EE. UU. y hemos explorado vías para profundizar aún más nuestra asociación económica", declaró el ministro de Comercio indio en X.

Un comunicado de la cartera detalló que los líderes discutieron "la mejora del acceso al mercado, el comercio digital, la resiliencia de las cadenas de suministro, la reducción de las barreras no arancelarias y la ampliación de la cooperación en sectores estratégicos".

"Ambas partes destacaron los avances sustanciales por parte de los equipos de negociación en los últimos meses", añadió el ministerio.

Washington y Nueva Delhi buscan concretar un acuerdo interino antes del 24 de julio, como paso previo para culminar un acuerdo de comercio bilateral.

A finales de mayo, Gor afirmó que EE. UU. y el país asiático están a un paso de sellar el acuerdo interino, con apenas un "1 %" de las negociaciones pendiente.

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El principal escollo son los aranceles que el Gobierno estadounidense, liderado por Donald Trump, ha impuesto sobre la nación asiática.

A principios de junio, Washington anunció la imposición de aranceles del 12,5 % a varias naciones, incluida la India, por discrepancias normativas en materia laboral

Estos gravámenes se sumaron al arancel global temporal de 10 % impuesto por EE. UU. el año pasado, el cual expira el próximo 24 de julio.

Goyal aseguró recientemente que la cuestión pendiente es conseguir una rebaja en los aranceles para quedar por debajo de otros competidores.

El último gran avance ocurrió en febrero, cuando Washington y Nueva Delhi anunciaron conjuntamente la firma de un marco de acuerdo interino que sienta las bases para su pacto comercial bilateral.

Dicho documento proponía fijar un arancel recíproco del 18 % y activar la eliminación inmediata de los gravámenes punitivos que EE. UU. aplicaba a los productos indios.