La megarreforma de Kast sortea una votación clave en el Senado y será discutida en detalle

Por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, el pleno de la Cámara Alta dio luz verde a la iniciativa legislativa, considerada el proyecto económico estrella del líder ultraderechista y bautizada como 'Proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social'.

"Es un proyecto de ley sumamente relevante para el futuro del país. Busca recuperar nuestro crecimiento, recuperar nuestra esperanza en el empleo, en las remuneraciones y en la prosperidad", dijo en un punto de prensa tras la votación el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La iniciativa, que busca elevar el decaído crecimiento del mayor productor de cobre del mundo y fomentar el empleo formal, contó con los votos en contra de la oposición de izquierdas, que considera que es una reforma que beneficiará a los ricos y profundizará las desigualdades sociales.

La presidenta del izquierdista Frente Amplio, Constanza Martínez, calificó el proyecto de "radical" y lamentó que fue aprobado "sin acuerdos, sin diálogo real".

"Mientras a las familias chilenas les cuesta llegar a fin de mes, el gobierno legisla para los que más tienen. Pierde Chile. Ganan los de siempre", indicó la líder del partido del expresidente Gabriel Boric, antecesor de Kast.

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El senador comunista Daniel Nuñez aseguró por su parte durante la discusión del proyecto que el ministro de Hacienda "se ha ganado el título de ser el Robin Hood de los más súperricos de Chile".

"Le quita los beneficios y los derechos sociales a los trabajadores de Chile para dárselos a los multimillonarios de siempre”, indicó en referencia a los recortes millonarios ordenados en la mayoría de los ministerios para reducir el déficit fiscal.

La megarreforma fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 20 de mayo, gracias a los votos oficialistas y los sufragios del Partido de la Gente (PPG), una formación heterogénea de carácter populista que tiene un rol bisagra en esta cámara pero no en el Senado.

El corazón del proyecto es la rebaja del impuesto corporativo del 27 % al 23 %, pero también incluye medidas como la invariabilidad tributaria para grandes inversiones, la exención transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas, beneficios fiscales para repatriar capitales desde el extranjero o la reducción de permisos para fomentar las inversiones.

“Una reforma de esta envergadura no puede ser aprobada sólo por los votos del oficialismo, necesita un acuerdo transversal, y por eso esperamos que pueda existir un último esfuerzo del Ejecutivo a abrirse", indicó el senador Pedro Araya, del PPD (centroizquierda) y el único que se abstuvo.

Tanto el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), un organismo estatal independiente creado para supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han alertado de los riesgos que supone la megarreforma para las metas fiscales y de que el crecimiento podría no compensar la menor recaudación.

“En la etapa que viene, en la discusión en particular, vamos a ir recogiendo muchas de las ideas que hemos recibido y pensamos que vamos a ir consiguiendo más apoyo para terminar con un proyecto que definitivamente busca y le va a cambiar la cara al futuro de nuestro país", añadió el ministro.