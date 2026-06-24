Los coches crecen 1,2 centímetros al año y dejan menos sitio para aparcar en las ciudades

Es la principal conclusión de un informe publicado este miércoles por el centro de pensamiento Transporte y Medioambiente (T&E) y la plataforma Clean Cities, que analiza el aumento del tamaño de los vehículos nuevos desde el año 2000 y lo compara con un escenario alternativo en el que las políticas públicas devolvieran las dimensiones de los coches a los niveles de 2015.

Según el estudio, si la tendencia actual continúa sin cambios, los coches más largos y anchos reducirán de forma significativa el número de vehículos que pueden aparcarse en fila en las calles, con un impacto directo en el espacio urbano disponible.

Madrid, por ejemplo, podría perder hasta 41.000 plazas de aparcamiento en la calle en 2040 por el incremento del tamaño de los coches, mientras que Londres cedería entre 72.000 y 118.000 sitios; Berlín, entre 71.000 y 117.000 plazas; Roma, entre 58.000 y 95.000; Varsovia, hasta 17.000; y París, hasta 12.000.

Además de aumentar en longitud, los coches nuevos ganan de media 0,5 centímetros de altura cada año, según el informe, en línea con análisis anteriores citados por T&E.

Esa organización sostiene que, pese a la reducción del tamaño de las familias y de la ocupación media de los vehículos, los fabricantes han apostado por modelos cada vez mayores, especialmente todoterrenos urbanos o SUV, al ser más rentables que los coches pequeños.

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"Los fabricantes de automóviles han seguido una estrategia de vehículos más grandes y rentables, en detrimento de los modelos más pequeños", afirmó en un comunicado el director de Automóviles de T&E, Lucien Mathieu.

Este crecimiento se remonta a los últimos 25 años, periodo en el que los vehículos tipo SUV se han popularizado.

Esa evolución supone además un desafío para la seguridad vial, añade el informe, que apunta que el aumento sin control del tamaño de los coches podría provocar 400 muertes adicionales al año en las carreteras europeas en 2040 frente a un escenario de vehículos de dimensiones más contenidas.

En el conjunto del periodo 2026-2040, la continuación de las tendencias actuales supondría 2.500 adultos y 79 niños muertos más en las carreteras europeas, según T&E y Clean Cities.

El estudio señala que, con la trayectoria actual, en 2040 podrían morir un 40 % más de niños peatones en colisiones con coches que en un escenario de vehículos de menor tamaño.

Mientras que un peatón adulto tiene más probabilidades de recibir el impacto en el torso o en órganos vitales, los niños corren más riesgo de ser golpeados en la cabeza o el pecho, señala el informe.

Las organizaciones atribuyen ese mayor riesgo, en particular, al aumento de la altura de los capós, que según sus proyecciones alcanzaría una media de 86,2 centímetros en el parque automovilístico en 2040.

"No se puede discutir con la física: coches más grandes significan más peligro en nuestras carreteras, especialmente para los niños y las personas que caminan", declaró Barbara Stoll, directora sénior de Clean Cities.

T&E y Clean Cities piden limitar la altura del capó de los coches nuevos a 85 centímetros y su anchura a 192 centímetros en las nuevas homologaciones a partir de 2033 y en todos los coches nuevos vendidos desde 2036.

También reclaman reformas fiscales nacionales para desincentivar la compra de vehículos sobredimensionados, cambios en las tarifas de aparcamiento y en los impuestos locales en función del tamaño y el peso del vehículo, así como favorecer los coches eléctricos pequeños en la revisión de la legislación europea sobre emisiones de CO2 de los automóviles.