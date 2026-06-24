Lula ofrece apoyo a Venezuela tras terremotos y evalúa medidas de asistencia

En un mensaje divulgado en sus redes sociales, Lula informó que instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, junto con la embajada brasileña en Caracas, evalúe la situación en Venezuela y las posibles acciones de ayuda que Brasil pueda adoptar.

Además, reafirmó la disposición de su país de apoyar al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la recuperación de las zonas afectadas.

La reacción del mandatario brasileño se produjo después de que Rodríguez declarara el estado de emergencia tras los sismos de magnitud 7,5 y 7,2 registrados en el centro de Venezuela, que ocasionaron daños materiales aún sin cuantificar en Caracas y en los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, sin que hasta ahora se haya informado de víctimas mortales o heridos.

"Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución", indicó Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Igualmente, dijo que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos, sin precisar una cifra.

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La mandataria señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como afectaciones en sectores de los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, por lo que pidió mantener la unidad y la calma a los ciudadanos.

Asimismo, indicó que hubo afectaciones en el servicio eléctrico, de agua y en aquellos edificios con daños hubo cortes en el servicio de gas doméstico.